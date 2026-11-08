ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਨਾ ਹੇਵਿਟ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਹੁਦਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਨਾ ਹੇਵਿਟ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਹੁਦਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐਫਸੀ ਮੁਖੀ ਡਾਨਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ANI
Published : November 8, 2026 at 8:56 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਯੂਐਫਸੀ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਨਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਟੀ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਡਾਨਾ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਯੋਧਾ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, "ਡਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਲੋ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਾਨਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਮਖਾਚੇਵ, ਖਾਬੀਬ ਨੂਰਮਾਗੋਮੇਡੋਵ, ਜਸਟਿਨ ਗੈਥਜੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਕੋਰਮੀਅਰ, ਅਮਾਂਡਾ ਨੂਨਸ ਅਤੇ ਕਾਇਲਾ ਹੈਰਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਨਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
"ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ... ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੈ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!" ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਜ਼ੀ ਵਾਈਲਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ "ਨੀਲੀ ਲਹਿਰ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।