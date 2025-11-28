ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ,50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ,ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ

ETV Bharat / international

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ,50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ,ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

SRI LANKA CYCLONE
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (AFP)
Published : November 28, 2025 at 3:37 PM IST

ਪੁਤਲਮ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 21 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਨੇਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

'ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ'

ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੂਰੇ 65,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (25,000 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 360 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 56 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 26 ਟਾਪੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਡੁੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੱਬ ਗਏ ਸਨ।'

'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼'

ਇੱਕੀ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿਤਵਾਹਾ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

'700 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'

ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 700 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'254 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਜੂਨ 2003 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 254 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

