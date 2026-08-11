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ਕਾਂਗੋ 'ਚ ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ !

ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 1,000 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

EBOLA VIRUS
ਕਾਂਗੋ 'ਚ ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਰ (etv bharat)
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By PTI

Published : August 11, 2026 at 8:58 PM IST

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ਬੁਨੀਆ: ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,381 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,011 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ 704 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 1,000 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2014-2016 ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਬੋਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਈਬੋਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014-2016 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ 45.9% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-2016 ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 39.6% ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਐਂਗਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲ ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, (ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।"

ਹੰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਹਨ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਬੋਲਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਕਿਸਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ WHO ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ ਜਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।"

ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ 1976 ਵਿੱਚ ਈਬੋਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗੋ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ 17ਵਾਂ - ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ - ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

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EBOLA VIRUS
BUNDIBUGYO VIRUS
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