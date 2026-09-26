ETV Bharat / international

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

CONGO PLANE CRASH
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (X/@RT_com)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 9:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ, ਕਾਂਗੋ: ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ'

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਟੋਮਬੋ ਕਟਲਾਈ ਟਿਏਂਡੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਾਕੁਮੀ ਲਿਕੁਲੀਆ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਂਗੋਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਏਫੋਮੀ ਅਕੇਂਗੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਕੇਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਕਿਨ-ਕੀ ਮੁਲੁੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗੋਲੀ ਫੌਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ-ਸਮਰਥਿਤ M23 ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

CONGO PLANE CRASH
PLANE CRASH SEVERAL DEAD
ਕਾਂਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਕਾਂਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼
CONGO PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.