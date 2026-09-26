ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।
Published : September 26, 2026 at 9:23 AM IST
ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ, ਕਾਂਗੋ: ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
OVER DOZEN DEAD after PLANE CRASH in DR CONGO— RT (@RT_com) September 25, 2026
AMONG 14 KILLED: Head of military court, and auditor general of armed forces
FIERY WRECKAGE and DEBRIS strewn ACROSS CRASH SITE pic.twitter.com/Hw36wJhoG0
'ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ'
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਟੋਮਬੋ ਕਟਲਾਈ ਟਿਏਂਡੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਾਕੁਮੀ ਲਿਕੁਲੀਆ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
‼️ 🇨🇩 KWANGO : UN AVION DE TRACEP S’ÉCRASE PRÈS DE KENGE pic.twitter.com/qhjfPhvvY4— The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) September 25, 2026
ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਂਗੋਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਏਫੋਮੀ ਅਕੇਂਗੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਿਕਵਿਟ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਕੇਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਕਿਨ-ਕੀ ਮੁਲੁੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
Crash d’un avion à #Kenge, dans la province du #Kwango, des sources officielles confirme la présence dans cet avion du Lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, l’auditeur général des Forces armées de la #RDC parmi les victimes.— TOP CONGO FM (@TopCongo) September 25, 2026
14 personnes étaient à bord de cet avion. pic.twitter.com/aaKkad9WOE
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗੋਲੀ ਫੌਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ-ਸਮਰਥਿਤ M23 ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।