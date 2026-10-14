ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਹੂਤੀ ਸ਼ਿਆ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 4:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ 'ਅਰਾਮਕੋ' ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ – ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਜਿਹਾਦੀ, ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ, ਸ਼ੀਆ, ਜ਼ੈਦੀ।
- ਮੂਲ ਸਥਾਨ - ਸਾਦਾ, ਯਮਨ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਾਲ – 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ('ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਯੂਥ' ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ)। 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਹੂਤੀ ਬਾਗੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
- ਸਥਾਪਕ – ਹੁਸੈਨ ਬਦਰ ਅਲ-ਦੀਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ
- ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ – ਅਬਦੁਲ-ਮਲਿਕ ਅਲ-ਹੂਤੀ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ)। ਉਹ ਸਥਾਪਕ ਹੁਸੈਨ ਬਦਰ ਅਲ-ਦੀਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ।
- ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ - ਯਮਨ
- ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ – ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, ਹੂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 3,50,000 ਸੀ। ਹੂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੈਨਿਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕੁੱਲ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ: ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
- ਯਮਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 3,77,000 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ—ਭਾਵ 2.16 ਕਰੋੜ ਯਮਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਆਮਦਨ: ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੋਲ (tax) ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਰਕਮ ਹੂਥੀਆਂ ਦੀ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੂਤੀ? ਇਹ ਸਮੂਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 'ਜ਼ੈਦੀ' (Zaydi) ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਦੇ ਯਮਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਗੜ੍ਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੁਰੀਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 2011 ਦੇ "ਅਰਬ ਬਸੰਤ" (Arab Spring) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਮਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯਮਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਅਬਦੁਲ-ਮਲਿਕ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਏਡਨ (Aden) ਵੱਲ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਮਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਹੂਤੀ- ਜ਼ੈਦੀ ਸ਼ੀਆ (ਜਾਂ ਜ਼ੈਦੀ) ਹਨ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੈਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਟਵੈਲਵਰਜ਼' (ਬਾਰਾਂ-ਇਮਾਮੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹੂਤੀ ਸਮੂਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲੇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ੈਦੀ (Zaydi) ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲੇਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹੂਤੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਯਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਜ਼ੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਧੁਰੀ" (Axis of Resistance) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅੰਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ' (ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਹਨ।
2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
2003: ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। "ਇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ।" ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਸੀ।
ਸਾਦਾ ਦੀ ਜੰਗ: 2004 ਵਿੱਚ, ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੂਤੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ (ਲੜਾਕੂ ਸਮੂਹਾਂ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਨੇ ਹੂਤੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 2004 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਦਾ ਦੀ ਜੰਗ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
2011 ਦੀ ਅਰਬ ਬਸੰਤ: ਯਮਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜੰਗ: ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲੇਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੂਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੂਥੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2015 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 'ਛਾਇਆ-ਰਾਜ' (ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸਟਰ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟੀ: 2022 ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ-ਹੂਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: 2023 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।
ਯਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਨਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ (ਪੈਸਾ) ਛਾਪਦੀ ਹੈ।
ਯਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੂਤੀ ਯਮਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਮਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਸਟੌਰਮ' (Operation Decisive Storm): ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ 'ਅਦਨ' (Aden) ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮਨ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਏਈ (UAE), ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 2022 ਤੱਕ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਮਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
2022 ਵਿੱਚ ਹੂਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਮਨ ਦੇ ਤੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ (ਯਮਨ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ROYG) ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹੂਤੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਥਨ: ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੂਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਨ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ UAVs ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਓਮਾਨ-ਯਮਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼-ਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ—ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: