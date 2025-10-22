ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾਂ, ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾਂ, ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
By AFP
Published : October 22, 2025 at 4:05 PM IST
ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ: ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖਾਰੋਵ ਪੁਰਸਕਾਰ, 1988 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਂਦਰੇਈ ਸਖਾਰੋਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ:
ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਰਜੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਜ਼ੀਆ ਅਮਾਘਲੋਬੇਲੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼-ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਡਰੇਜ਼ ਪੋਕਜ਼ੋਬਟ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 50,000 ਯੂਰੋ ($58,000) ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ'
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਮੰਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਉਰੂਤੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ:
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਰਜੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਜ਼ੀਆ ਅਮਾਘਲੋਬੇਲੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਬਾਟੂਮੇਲੇਬੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਗਜ਼ੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ "ਵਿਰੋਧ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਮਾਘਲੋਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼-ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਡਰੇਜ਼ ਪੋਕਜ਼ੋਬਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਗਜ਼ੇਟਾ ਵਾਈਬੋਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੋਕਜੋਬਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸੈਂਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ EPP, ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ECR ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ:
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਲੋਬੋਡਨ ਮਿਲੋਸੇਵਿਕ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਵੀ ਸਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 180 ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ'
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੱਧਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਰੀਨਿਊ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ:
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ, UNRWA ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 252 ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਫੁੱਟ ਹਨ।