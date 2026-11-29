ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
ਜਾਣੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 'ਮਹਾਸਾਗਰ' ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 10:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IOR) 'ਚ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ (CSC) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 'ਸਹਿਮਤ ਕਾਰਜਵ੍ਰਿਤ' 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ 'ਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐੱਨਐੱਸਏ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਤੀਫ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੰਪਤ ਥੁਯਾਕੋਂਥਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਨ ਘੋਰਮਡੇ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨਐੱਸਏ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ, ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਅਤੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ- ਉਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਜਿਸ 'ਚ 2023 'ਚ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਸ਼ੀ ਯਾਨ 6' (Shi Yan 6) ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ, ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਹੋਈ ਸੱਤਵੀਂ ਐੱਨਐੱਸਏ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2024 'ਚ ਤਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ 'ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਗਿਆਪਨ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਦੀਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ
ਮੱਧ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀਪਸਮੂਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ- ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ- ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਤੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਚੀ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੰਬੋ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 'ਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਣ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੀਤੀ' 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ), ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ (CSC) 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ-ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ' (IFC-IOR) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚਰਮਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਥੰਮ੍ਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ (ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਵਾਦਰ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸਰੂਪ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਫੌਜੀ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਜ਼ਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੋਲੰਬੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਕਵਾਡ' (Quad) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ 'ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਐੱਸਸੀ (CSC) ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਸਾਗਰ' (SAGAR - ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 'ਮਹਾਸਾਗਰ' (MAHASAGAR) ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਐੱਸਸੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (IORA), 'ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ' (IONS), 'ਬਿਮਸਟੈਕ' (BIMSTEC) ਅਤੇ 'ਕਵਾਡ' (Quad) ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ
2026-27 ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਾਸਚਿਵ ਘੋਰਮਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੀਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਐੱਸਸੀ (CSC) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ, ਪਰਿਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਸੀ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਖਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰੁਚਿਤਾ ਬੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਸਸੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਬੇਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਸਾਗਰ' (SAGAR - ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ 'ਮਹਾਸਾਗਰ' (MAHASAGAR - ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਨਤੀ) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: