ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, 18 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 52 ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
By ANI
Published : August 11, 2026 at 8:46 AM IST
ਪਰੇਰਾ: ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 132 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 570 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
86 ਇਮਾਰਤਾਂ ਢੇਰ, ਪਰੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਪਰੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 86 ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 500,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਰੇਰਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 64 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
18 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 52 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬੇਲਾਰਡੋ ਡੇ ਲਾ ਐਸਪ੍ਰੀਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1,577 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 37 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ 18 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 52 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਸਾਰਲਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੁਆਨ ਡਿਏਗੋ ਪੈਟੀਨੋ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਰਲਡਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡੇ ਲਾ ਐਸਪ੍ਰੀਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 7:34 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚੋਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਜੋਸ ਡੇਲ ਪਾਲਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਗੋਟਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 107 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ।
CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਚੋਕੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ, ਨੂਬੀਆ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਕੋਰਡੋਬਾ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕਿਬਡੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਝਟਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਗੋਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਰਲੋਸ ਐਫ. ਗਾਲਾਨ ਨੇ X 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨ ਲਈ 6 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੰਬਲ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ, ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈ, ਚਟਾਈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਗੋਟਾ ਤੋਂ 100 ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ।"