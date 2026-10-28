ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, 64 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 28, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:23 PM IST
ਮੈਡ੍ਰਿਡ: ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੈਸਟੀਲਾ-ਲਾ-ਮਾਂਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸਟੀਲਾ-ਲਾ-ਮੰਚਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਗਾਰਸੀਆ-ਪੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ, ADIF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲੇਡੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੈਸਟੀਲਾ-ਲਾ-ਮੰਚਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਐਸਥਰ ਪੈਡਿਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੇਵਿਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਡ੍ਰਿਡ, ਸਿਉਦਾਦ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅੰਡਾਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਏਡੀਆਈਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲੇਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਡ੍ਰਿਡ, ਸਿਉਦਾਦ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਡਾਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 64 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੈਸਟੀਲਾ-ਲਾ-ਮਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਐਸਥਰ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗਾਰਸੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲੇਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ
ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ, ਏਡੀਆਈਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲੇਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਡ੍ਰਿਡ, ਸਿਉਦਾਦ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਡਾਲੂਸੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਟੀਵੀਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸੇਵਿਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।
ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ RENFE ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ IRYO ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਟੋਲੇਡੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ।" ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।"
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RENFE ਰੇਲਗੱਡੀ 397 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ IRYO ਰੇਲਗੱਡੀ 147 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਉਰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂਅਲ ਗਾਲਾਨ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਟੀਵੀਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਸਟੀਲਾ-ਲਾ-ਮਾਂਚਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਿਲਿਆਨੋ ਗਾਰਸੀਆ-ਪੇਜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ 2013 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।