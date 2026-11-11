ਐਨਵੀਡੀਆ ਬੌਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ

ਐਨਵੀਡੀਆ ਬੌਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ
ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਿਊ ਸ਼ਿਹ-ਫੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 7:31 PM IST
ਤਾਈਪੇ (ਤਾਈਵਾਨ): ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਟਾਪੂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿੱਤ ਮੈਗਾਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਲਿਨ ਹੌਰੰਗ-ਐਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। "ਜਾਣੂ ਸੀਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ
ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਿਊ ਸ਼ਿਹ-ਫੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਲਿਊ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਹ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਪਾਟ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਇਕਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ
ਤਾਈਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਆਂ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਚੀਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿਖੀ ਸੀ
ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਆਂਗ ਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਈਪੇਈ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਸਪੋ, ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ ਸੀ।
ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ ਹੁਆਂਗ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ, ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੂੰ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ।
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