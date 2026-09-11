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7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, BRICS ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

XI JINPING INDIA, BRICS summit 2026
FILE PHOTO- ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 8:42 AM IST

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ਬੀਜਿੰਗ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ 12 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ (BRICS) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਦਾ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਹਿਮ

ਸ਼ੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2020 ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਰਚਾ

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਠ-ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ" ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਕੱਠਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੂਹ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ।

ਬ੍ਰਿਕਸ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 49.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਨਿਰਭਰਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ' ਥੀਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ-ਪੀਟੀਆਈ)

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XI JINPING VISIT INDIA
BRICS ਸੰਮੇਲਨ
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026
XI JINPING IN INDIA

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