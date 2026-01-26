ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਂਸਟਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਂਸਟਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 26, 2026 at 5:11 PM IST
ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
'ਚੀਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭਾਰਤ'
ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਣਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।