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ਜਾਰਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

DEADLY STRIKE ON US BASE
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 9:39 PM IST

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ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਮੁਵਫਕ ਸਾਲਟੀ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਜਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਓ ਜਿਆਕੁਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ' ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

'ਜਰਨਲ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਨੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ - ਇਸਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ-ਸ਼ੁਲਕ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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ਜਾਰਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ
ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮੌਤ
ਜਾਰਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ
DEADLY STRIKE ON US BASE

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