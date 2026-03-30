6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : March 30, 2026 at 3:25 PM IST
ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਅਰ ਚਾਈਨਾ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਂਗ ਯਾਜੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2024 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਦਸਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਟੂਰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਟੂਰ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਟੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੀਨ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
- ਲਾਈਵ US-Israel-Iran War Update: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ
- Iran War Updates: ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
- ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਾਗੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ