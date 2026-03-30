ETV Bharat / international

6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Flights To North Korea
6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਅਰ ਚਾਈਨਾ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਂਗ ਯਾਜੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

2024 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ

ਦਸਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਟੂਰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਟੂਰ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਟੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਚੀਨ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

TAGGED:

AIR CHINA FLIGHT
ਚੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਉਡਾਣ
CHINA NORTH KOREA FLIGHTS
CHINA RESUMES FLIGHTS KOREA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.