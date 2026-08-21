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ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 8 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਛੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ।

CHARTER PLANE CRASHES
ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ (Representational Image/ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 2:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਪ ਨਿਊਨਹੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਹਾਜ਼

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ (ਐਨਟੀਐਸਬੀ) ਅਲਾਸਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲਿੰਟ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਛੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਐਂਕਰੇਜ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਪ ਨਿਊਨਹੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਪ ਨਿਊਨਹੈਮ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਰਾਡਾਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ "ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਘਟਨਾ" ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਡਨਲੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ, ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਕੇਪ ਨਿਊਨਹੈਮ ਵਿਖੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਲਾਸਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਐਨਟੀਐਸਬੀ, ਅਲਾਸਕਾ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਲਾਸਕਾ ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

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ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
CHARTER PLANE CRASHES

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