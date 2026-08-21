ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੱਟ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 10 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
Published : August 21, 2026 at 1:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪੁੰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੁਰਕੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 10 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੋਮਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਐਮ/ਵੀ ਲੁਤਫ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਯਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਬੀਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼, ਹਥਿਆਰ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਪੁੰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਂਗੋਰੋਯੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਮ/ਵੀ ਸਵਾਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਾਈਜੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੁਰਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਖਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ - ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਦੀ ਏਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਲੁਥੁਫ, ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।