ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ
ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਬੇਲੂਗਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
By AFP
Published : November 26, 2025 at 12:03 PM IST
ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ: ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 30 ਕੈਦੀ ਬੇਲੂਗਾ ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਹੇਲ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲੂਗਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰੀਨਲੈਂਡ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਿੰਗਲ, "ਹਰ ਕੋਈ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਟੈਗਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਖਾਲੀ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੋਂ, ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 19 ਬੇਲੂਗਾ ਸਮੇਤ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹੇਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੇਲੂਗਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਚਿਮਲੋਂਗ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਗਡਮ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹੇਲ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਯੂਥਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।"
ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਏਐਫਪੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲ ਡੇਮਰਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ, ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥਨੇਸੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ "ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।" ਡੇਮਰਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵ੍ਹੇਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਬੇਲੂਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ।" ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2019 ਦਾ "ਵ੍ਹੇਲ ਅਤੇ ਡੌਲਫਿਨ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ" ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਚੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਘਟਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੇਮਰਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੂਗਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।" ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ, ਜੋਨ ਥੌਮਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬਰਗੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੇਟਰੈਸ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਲੂਗਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵ੍ਹੇਲ ਇੱਕ "ਮਾੜੇ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ," ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਵ੍ਹੇਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ।" "ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਬਰਗੇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੂਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ 'ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵ੍ਹੇਲ ਸੈੰਕਚੂਰੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬੇਲੂਗਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਾਰਲਸ ਵਿਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ... ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ।"