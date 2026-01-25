ਟਰੰਪ ਦੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'buying Canadian' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਟਰੰਪ ਦੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 'buying Canadian' 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਗਵਰਨਰ' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
By ANI
Published : January 25, 2026 at 5:32 PM IST
ਓਟਾਵਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਬਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ" ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਹਕ" ਬਣ ਜਾਵੇ।
We’re buying Canadian, and we’re building Canadian. pic.twitter.com/JpKhEFKA2P— Mark Carney (@MarkJCarney) January 24, 2026
ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।" ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
ਟਰੰਪ ਦੀ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਟਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਗਵਰਨਰ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਟਾਵਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਕਾਰਨੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 'ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਪੋਰਟ' ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਲ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੁਰੰਤ 100% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!' ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਟਾਵਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ'!"
ਬਿਜ਼ਿੰਗ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਕਾਰਨੀ' ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।