ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ

ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾ ਗਾਰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 23, 2026 at 4:34 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਾ ਗੁਆਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਨਵੇਅ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਗਾਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BREAKING Firefighters have responded to reports of an " incident" involving a plane and a vehicle on a runway at new york's laguardia airport, authorities tell afp.— AFP News Agency (@AFP) March 23, 2026
flights at the major transport hub were halted early monday after us authorities issued a ground stop pic.twitter.com/vApGPpjiKb
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਏਏ) ਨੇ ਲਾਗਾਰਡੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਿਨਮ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਲਾ ਗਾਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾ ਗਾਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।