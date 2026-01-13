ETV Bharat / international

ਕੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਡੈਨਮਾਰਕ? ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

CAN DENMARK DEFEND GREENLAND
ਅਮਰੀਕੀ ਐਫ-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 13, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰਪਾਵਰ 2025 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਨਮਾਰਕ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਲਨਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਅਮਰੀਕਾਡੈਨਮਾਰਕ
ਸ਼ਕਤੀ145
ਆਬਾਦੀਲੱਗਭਗ 342 ਮਿਲੀਅਨਲੱਗਭਗ 5.97 ਮਿਲੀਅਨ
ਭੂਮੀ9,833,517 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ43,094 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ20000
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀਲੱਗਭਗ 800,00012000
ਨੀਮ ਫੌਜੀ464051000
ਟੈਂਕ391,000 ਤੋਂ ਵੱਧ44
ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ6713856
ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੋਪਖਾਨਾ121219
ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ6418
ਕੁੱਲ ਜਹਾਜ਼13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਹਮਲਾਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਮੇਤ)117 (ਲੱਗਭਗ 31 ਲੜਾਕੂ/ਇੰਟਰਸੈਪਟਰਾਂ ਸਮੇਤ)
ਮਰੀਨ440 (11 ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ, 70 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ)50 (9 ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ)

ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ

ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 45ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ

ਡੈਨਮਾਰਕ 1721 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 1940 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1945 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੈਨਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1952 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡੈਨਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 1940 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਡੈਨਿਸ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਇਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਆਰਮੀ, ਰਾਇਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਰਾਇਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਨੇਵੀ, ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਕਮਾਂਡ - ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫੈਰੋ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਕਟਿਕ ਕਮਾਂਡ- ਜੋ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ- ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਕਟਿਕ ਕਮਾਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫੈਰੋ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200-ਨੌਟੀਕਲ-ਮੀਲ ਫੈਰੋਜ਼ ਫਿਸ਼ਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਖੇਤਰ (SRR) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮਾਹਿਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਪਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮਿਕੇਲ ਰੰਜ ਓਲੇਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫਾਰਚੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਲੱਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਓਲੇਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗੀ।"

1951 ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ "ਸਮੂਹਿਕ ਬਚਾਅ" ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

1951 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

