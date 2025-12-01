ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : December 1, 2025 at 5:43 PM IST
ਸਟਾਕਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਵੀਡੀਓ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਥਰੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਥਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8, 9, 14 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਥਰੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।"
ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀਥਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾ" ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਸਕੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਊਨ, ਜੋ ਸਟਾਕਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ।"
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 320,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਮੀਲ (130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ, "ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ।" ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰੌਨ ਫ੍ਰੀਟਾਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫੁਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਸਟਾਕਟਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਫੁਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੂਚੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋਏ - 54 - ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਫੁਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ "ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਵਿਦਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"