ਟਰੰਪ ਦੇ 80ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ 'ਕੇਜ ਫਾਈਟ', G-7 ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : June 14, 2026 at 1:25 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਊਥ ਲਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜ ਫਾਈਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ UFC ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਕੇਜ ਫਾਈਟ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ' (MMA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਪਾਸੜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਟਭੁਜ' ਜਾਂ 'ਪਿੰਜਰੇ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਇੱਕ ਤਾਰ-ਜਾਲੀ ਅੱਠਭੁਜੀ ਘੇਰੇ ("ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ") ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕਿਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ "ਦ ਕਲੌ" ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ - ਇੱਕ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਧਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਐਲੀਪਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣਗੇ।
ਯੂਐਫਸੀ ਮੁਖੀ ਡਾਨਾ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।" ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਬੇ" (ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ) ਦੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੱਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਲੰਬੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ - ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ "ਪਿੰਜਰੇ-ਮੈਚ" ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ, ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰੰਚ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ - ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ - ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਪਰੀਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲੀਸਨ ਸ਼ੂਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ "ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (ਅਰਧ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ) ਦੌਰਾਨ 'ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਹਾਊਸ' (ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ) ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ; ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਹੁਣ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਪਸੋਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੀਬਰਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੌਨੀ ਜੈਕਸਨ - ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ - ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਸਮਰੱਥਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹਨ।" ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ "ਉਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਫਿਰ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਸੀਨ ਬਾਰਬਾਬੇਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ" ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।