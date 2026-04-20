ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਟੈਰਿਫ ਰੋਲਬੈਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 2:08 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲਗਭਗ 330,000 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ $166 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $127 ਬਿਲੀਅਨ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 56,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ.ਸੀ.ਈ. ਪੋਰਟਲ) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਈ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: FedEx ਅਤੇ UPS ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। FedEx ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: Costco ਅਤੇ EssilorLuxottica (Ray-Ban ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਗਾਰਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬ੍ਰੈਡ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ $34,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।