ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਬੋਲੇ, "ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ"
ਸਟਾਰਮਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ "ਸਾਰਥਕ" ਦੱਸਿਆ।
Published : January 30, 2026 at 8:38 AM IST
ਬੀਜਿੰਗ/ਲੰਡਨ: ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਖੇ 80 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੀ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ "ਫਲਦਾਇਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸਲ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ "ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ" ਹਨ।
Growth at home is directly linked to our engagement with the world’s biggest powers.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 29, 2026
Today I met with President Xi in Beijing. We affirmed our shared commitment to building a long-term and strategic partnership that will benefit both our countries, while maintaining frank and… pic.twitter.com/VBubyC1oZi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਸਕੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੈਟ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ "ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ" ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੰਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਔਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।