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ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ'

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

TRUMP STRAIT OF HORMUZ TAX PLAN
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ((File) (X/@LulaOficial))
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By AFP

Published : July 14, 2026 at 7:51 PM IST

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ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ" ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।

ਸਾਓ ਪੌਲੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਲੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ, ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 20% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਲੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਨਜ਼, ਚੌਲ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

HORMUZ TAX PLAN
US PIRATE STATE TRUMP
BRAZIL PRESIDENT LULA DA SILVA
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
TRUMP STRAIT OF HORMUZ TAX PLAN

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