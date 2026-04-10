'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ', ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
STRAIT OF HORMUZ : ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੇਬਨਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ
Published : April 10, 2026 at 9:56 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ (ਟੋਲ) ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੇਬਨਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ''। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੇਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।''