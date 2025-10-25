ETV Bharat / international

ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਨੇੜੇ ਗਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਏ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਟੀਡੀ) ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਹ ਬਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰਾਹ ਮਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਉਡਾਇਆ
