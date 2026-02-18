ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੀਐਮ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
Published : February 18, 2026 at 7:13 AM IST
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪਰੀਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਸਨ।
Bangladesh High Commissioner to India, Riaz Hamidullah (@hamidullah_riaz) posts, " a moment in history for #Bangladesh..." pic.twitter.com/kp0IrmgmHP— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2026
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ (60) ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਭਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 'ਸਾਊਥ ਪਲਾਜ਼ਾ' 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਮਾ ਓਬੈਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅਮੀਰ ਖਸਰੂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਬਦੁਲ ਅਵਲ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੰਡੂਕੀਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਕਤਦੀਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਨਿਤਾਈ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Dhaka, Bangladesh: The new cabinet includes Dr. Khalilur Rahman as Foreign Minister, Shama Obaed as State Foreign Minister, Amir Khasru Mahmud as Finance and Planning Minister, Salahuddin Ahmad as Home Minister, Abdul Awal Mintu as Environment and Forestry Minister, and Khanduker… pic.twitter.com/A8wqyYfPcn— IANS (@ians_india) February 17, 2026
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 13ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BNP ਨੇ 297 ਵਿੱਚੋਂ 209 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ BNP ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਜਾਤੀ ਸੰਸਦ (ਜੇਐਸ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ" ਅਤੇ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।