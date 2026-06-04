ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
By ANI
Published : June 4, 2026 at 1:52 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 215 ਤੋਂ 208 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟ੍ਰਿਕ, ਟੌਮ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਰਨ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਿਰਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਬਾਲਰੂਮ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ - ਹਰ ਇੱਕ - ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ; ਇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਫਲੋਰ ਵੋਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।