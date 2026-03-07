ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ, 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 98 'ਤੇ ਲੀਡ

ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ, 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, 98 'ਤੇ ਲੀਡ
ਨੇਪਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (RSP) ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : March 7, 2026 at 10:02 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ੈਨ-ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ'
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 98 ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ,ਬੁਲਾਰਾ,ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੰਗ'
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 165 ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 110 ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਲਗਭਗ 3,400 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 165 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,135 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜ਼ੈਨ-ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ'
ਜ਼ੈਨ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ-ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।