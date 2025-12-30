ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣਾ
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 30, 2025 at 3:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ), ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੇਈਆਈ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਈਆਈ ਅਮੀਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੇਤਾ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਓਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਲਡੀਪੀ) ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 10-ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ (ਐਨਸੀਪੀ) ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।"
ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਜਨੁਵਾ ਜਬਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇਈਆਈ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਬਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ "ਧੋਖੇ" ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਸਨੀਮ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਢਾਕਾ-9 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਿਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ 30 ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੇਈਆਈ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਬੀਰ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਵਿਘਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਤੋਂ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਈਆਈ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਚੋਣ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਦਬਦਬੇ (ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਬੀਐਨਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਈਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਘੱਟ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਲਾ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਆਡੰਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਥਾਭੰਗਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਈਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 10-ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਮੂਹ ਸਨ।
ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੇਈਆਈ ਜਾਂ ਬੀਐਨਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਜੇਈਆਈ ਜਾਂ ਬੀਐਨਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 30 ਐਨਸੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ।
ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਆਈ ਨਾਲ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਨਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਜੇਈਆਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਨਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਢਾਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।