ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਆਗੂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

BNP Leader Azizur Rehman Musawwir Shot Dead
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਆਗੂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ (ANI)
By ANI

Published : January 8, 2026 at 11:43 AM IST

ਢਾਕਾ: ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਬੂ ਸੂਫੀਆਂ ਮਸੂਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿੰਗ, ਢਾਕਾ ਸਿਟੀ ਨੌਰਥ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 8:40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਸੁੰਧਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜਤੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਤੇਜਗਾਂਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਫਜ਼ਲੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਰ ਕਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਕਬਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਅਤੇ ਅਬੂ ਸੂਫੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 'The daily star ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸੱਬੀਰ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਨੇੜਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।

ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

2020 ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਵਵੀਰ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਵਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਜਗਾਂਵ ਦੇ ਵਾਰਡ 26 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੀਐਨਪੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਬੀਐਨਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਨਾਰਗਾਓਂ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

