ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਲਗਾਈ ਅੱਗ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
By ANI
Published : January 2, 2026 at 7:22 AM IST
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਦੇ ਦਾਮੁਦਿਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਮੁਦਿਆ ਦੇ ਕੋਨੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇਉਰਭੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ 50 ਸਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਖੋਕੋਨ ਚੰਦਰ ਦਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਮੁਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਨੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਿਲੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਕੇਉਰਭੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੇਉਰਭੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਦਾਮੁਦਿਆ-ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦਾਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਤ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ - ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।"
ਸ਼ਰੀਅਤਪੁਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸਨ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਕਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ।
ਦਾਮੁਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਓਸੀ) ਮੁਹੰਮਦ ਰਬੀਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਊਰਭੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।"
ਪ੍ਰੋਥਮ ਆਲੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਸੋਹਾਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਾਜਬਾੜੀ ਦੇ ਪੰਗਸ਼ਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਮੋਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਸੇਂਡੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।