ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
By PTI
Published : February 17, 2026 at 11:49 AM IST
ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼): ਬੀਐਨਏਪੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ - "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ" ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ "ਅਧੀਨ" ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, "ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।" ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਪਰਦਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਸ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 13ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BNP ਨੇ 299 ਵਿੱਚੋਂ 211 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ" ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 600 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 84% ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।