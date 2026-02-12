ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ 2026: ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 4.57 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ 2026: ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, 4.57 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਢਾਕਾ/ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 13ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ "ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ" ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 13ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ।
4.57 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ
ਲਗਭਗ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.57 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 59 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1,981 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 249 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ (NCP), ਜਾਤੀਆ ਪਾਰਟੀ (JP-ਕਾਦਰ), ਜਾਤੀਆ ਪਾਰਟੀ (JP-ਇਰਸ਼ਾਦ), ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ (AB ਪਾਰਟੀ) ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟਰ 2025 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੋਹਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।