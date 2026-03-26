ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 10:05 AM IST

ਰਾਜਬਾੜੀ/ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਸਲ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

'23 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ'

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਨੇਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਰਾਜਬਾੜੀ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੌਲਤਦੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਬੱਸ ਰਾਜਬਾੜੀ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਢਾਕਾ ਤੋਂ 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ।

'ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ'

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਚਾਅ ਜਹਾਜ਼ "ਹਮਜ਼ਾ" ਨੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਰਾਤ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੁੱਬੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਦੀਆ ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਢਾਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਸ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਜਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਲੂਖਾਲੀ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

