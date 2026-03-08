ETV Bharat / international

ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਪੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ, ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

35 ਸਾਲਾ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਐਸਪੀ, ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Balendra Shah
ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਪੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ((AP)
By PTI

Published : March 8, 2026 at 11:25 AM IST

ਨੇਪਾਲ/ਕਾਠਮੰਡੂ: ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ। 35 ਸਾਲਾ ਬਾਲੇਂਦਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਝਪਾ-5 ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲੇਨ ਨੂੰ 68,348 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 74 ਸਾਲਾ ਓਲੀ ਨੂੰ 18,734 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਓਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ - ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਓਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ 97 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 48 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ।ਆਰਐਸਪੀ ਦਾ ਗਠਨ 2022 ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਲਾਮਿਛਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਨਸੀ) ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ; ਸੀਪੀਐਨ (ਯੂਐਮਐਲ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਸਐਸਪੀ) ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਪੀਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ

5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ 165 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।'

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਲੀ ਨੇ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਲੇਨ ਬਾਬੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸ ਨੇ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਪਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਬਾਲੇਨ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਬਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

