ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।

AUSTRALIAN PM MARRIES PARTNER
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਜੋਡੀ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 29, 2025 at 6:25 PM IST

ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ 62 ਸਾਲਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 124 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।

ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦ ਲਾਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਸਲ ਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਟੋਟੋ, ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਡਨ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੀ, ਐਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ।

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਇਹ 62 ਸਾਲਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਦ ਲਾਜ ਵਿਖੇ 46 ਸਾਲਾ ਹੇਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੈਂਟਰ-ਖੱਬੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜੋਡੀ ਹੇਡਨ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

