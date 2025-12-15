ETV Bharat / international

ਬੋਂਡੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Australia to implement stricter gun laws after Bondi shooting
ਬੋਂਡੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ (AP)
By AFP

December 15, 2025

ਸਿਡਨੀ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ): ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਚ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂਕਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।"

ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"

1996 ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ "ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਕਤਲੇਆਮ" ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਾਂ।"

