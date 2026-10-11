ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: 12 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: 12 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਰ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 8:19 AM IST
ਰਿਆਧ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 309 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (GACA) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਧ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 309 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
12 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਆਧ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ (12) ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ (4) ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ (2) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, (1) ਅਮਰੀਕੀ, (1) ਮਿਸਰੀ, (1) ਜਾਰਡਨੀਅਨ, (1) ਸੀਰੀਆਈ, (1) ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ (1) ਸੁਡਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 309 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
#بيان إلحاقي بشأن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. #الطيران_المدني https://t.co/JoAi69jwvp— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
'ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ'
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਆਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਆਦ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਰਿਆਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ KU775 ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ KU776 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
#بيان إلحاقي بشأن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. #الطيران_المدني https://t.co/JoAi69jwvp— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।" ਇਸਨੇ ਹੋਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੰਕਟ ਤਿਆਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ 6 ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਆਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 36 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।