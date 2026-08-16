ETV Bharat / international

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 157 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 157 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 41 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 148 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

INDONESIA EARTHQUAKES DAMAGED
ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (AP)
author img

By ANI

Published : August 16, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਕਾਰਤਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (BNPB) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ BNPB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਗਰਾਈ ਰੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰਬੀ ਮੰਗਗਰਾਈ, 17 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਕਾ (3), ਪੱਛਮੀ ਮੰਗਗਰਾਈ (1), ਨਗਾਡਾ (1) ਅਤੇ ਐਂਡੇ (1) ਰੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ।

INDONESIA EARTHQUAKES DAMAGED
ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ (AP)

157 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਨੁਸਾ ਤੇਂਗਾਰਾ (NTT) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। BNPB ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 157 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 41 ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 148 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 18 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ BNPB ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਹਲੀਮ ਪੇਰਦਾਨਾਕੁਸੁਮਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਅਰਲਿਫਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 275 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 50,000 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੇ 10,500 ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਲਈ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (BMKG) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਮਿਨੀ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ।

ਐਨਸੀਐਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂਚਾਲ 21:55 ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾ ਭੂਚਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਲੋਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5:58 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਆਇਆ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਬੀ ਨੁਸਾ ਤੇਂਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਐਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਮੇਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਨੁਸਾ ਤੇਂਗਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰੂਡੀ ਡਾਰਮੋਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।

ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

HOMES DAMAGED
AT LEAST 47 KILLED
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭੂਚਾਲ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ
INDONESIA EARTHQUAKES DAMAGED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.