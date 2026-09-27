ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 27, 2026 at 10:16 PM IST
ਕੇਪ ਟਾਊਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੱਠ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਰਬਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਠ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੇਡੇਲਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ।
ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਵਾਂਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਬਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਵਾਮਾਖੁਥਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5,427 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 60 ਕਤਲ ਹਨ।