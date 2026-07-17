ETV Bharat / international

ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੰਪਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਪੀ ਫਾਲਸ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ।

UGANDA BUS ACCIDENT
ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ (IANS)
author img

By AP (Associated Press)

Published : July 17, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੰਪਾਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਯੂਗਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਕਾਪਚੋਰਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਪੀ ਫਾਲਸ ਝਰਨੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੱਸ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਪਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਮ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾੜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

UGANDA BUS CRASH
UGANDA BUS ACCIDENT
UGANDA POLICE
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
KING DAVID JUNIOR SCHOOL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.