ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ, ਲਿਕੁਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
Published : October 28, 2026 at 10:44 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ, ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੀ ਯਸ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਗਾਦੀ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਵੇ।"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ 77.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ, ਨਾਜ਼ਰੇਥ 'ਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੌਸਲੀ ਇਲੀਆਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।"ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਥੇ, ਅਵਨੀ ਜੋਆਬੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਆਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
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