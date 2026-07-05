'ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ', ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 2:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ।
'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ'
ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਾਇਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਛੋਟੀ ਭੈਣ" ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Nice try! 😀 Indians not insulted in the least. We understand that leaders have to practice safety. We will strive to make our country better. https://t.co/JMMI7pD9K8— Smita Prakash (@smitaprakash) July 5, 2026
'ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ'
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ। ਜਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਅਬੀਮਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
'ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ'
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਾਚੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ "ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਬੰਧਨ" ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਐਨਆਈ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗਾ ਯਤਨ! ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ 'ਬੁਲਬੁਲਾ' ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।"
'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੀਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਡ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਰਨਾਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ।"
'ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ'
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ, ਬੀਜਿੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ -ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਲੈਪਲ ਪਿੰਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬਰਨਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹਿਣ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਪਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ।