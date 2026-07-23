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ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

Trump warns Iran
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ((IANS))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 9:54 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ X 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਪੁਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਰਾਕੇਟ, ਡਰੋਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੁਲ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ, ਖਾਤਮ ਅਲ-ਅੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਮਲੇ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ-ਇਪਸੋਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਾਰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆਈਆਂ'।

TAGGED:

US IRAN WAR
TRUMP THREATENS IRAN
ਟਰੰਪ ਵਾਰਨਿੰਗ ਈਰਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
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