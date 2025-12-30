ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
Published : December 30, 2025 at 8:32 PM IST
ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਲੂਕਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ (40) ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਨੋਮਾਨ ਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ (29 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਹਰਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਵੈਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਬਜੇਂਦਰ ਬਿਸਵਾਸ, ਸਿਲਹਟ ਸਦਰ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਿਤਰ ਬਿਸਵਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ, ਨੋਮਾਨ ਮੀਆ, ਸੁਨਾਮਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਹਿਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਲੂਟੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੁਤਫ਼ਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਵੈਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮਾਨ ਮੀਆ ਅਤੇ ਬਜੇਂਦਰ ਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨੋਮਾਨ ਮੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਜੇਂਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਹਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਆਰਟੀਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਪੀਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਬੀਬ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਨੋਮਾਨ ਮੀਆ ਅਤੇ ਬਜੇਂਦਰ ਦਾਸ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਅਚਾਨਕ, ਨੋਮਾਨ ਮੀਆ ਨੇ ਬਜੇਂਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 1:00 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਐਸਪੀ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਨੋਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੀਪੂ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ... ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"