ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਦੋ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,430 ਹੋਈ
EARTHQUAKE IN VENEZUELA: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਰਾਗੁਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
By ANI
Published : June 28, 2026 at 9:49 AM IST
ਕਰਾਕਸ: ਯੂਰਪੀਅਨ-ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ (EMSC) ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਅਰਾਗੁਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,430 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos. pic.twitter.com/LpHxFMkiYd— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।"
ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡੈਲਸੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼, ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Expresamos nuestro agradecimiento por las palabras de solidaridad y apoyo de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ante la emergencia en nuestra nación. Apreciamos su disposición de acompañar los esfuerzos que emprendemos para atender y proteger al pueblo venezolano pic.twitter.com/Dmrp3C72ln— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.2 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 7.5
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੂਚਾਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.2 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 7.5 ਸੀ।
Gracias, Emiratos Árabes Unidos.— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026
He recibido una llamada telefónica del Presidente, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a quien expresé mi profundo agradecimiento por sus sentidas palabras de condolencias a las familias afectadas pic.twitter.com/b3psydUV7J
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,430 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 51,000 ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। UNDP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਪਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (RAPIDA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।