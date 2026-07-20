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ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ANDY BURNHAM
ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 8:45 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। "ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਨਹੈਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਈਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਿਆ।

ਬਰਨਹੈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ 403 ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 379 ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2029 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਨਹੈਮ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ" ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।" ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਰਨਹੈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ III ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।"

ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ ਸਟਾਰਮਰ (63) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ, ਜੋ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਲਸ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। 56 ਸਾਲਾ ਬਰਨਹੈਮ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

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ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ
ANDY BURNHAM

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