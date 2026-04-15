ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਹਾਦਸਾ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟਿਆ, 250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੇਕਨਾਫ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਗਿਆ।

ANDAMAN SEA TRAGEDY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ANI)
By ANI

Published : April 15, 2026 at 2:01 PM IST

ਢਾਕਾ: ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ (IOM) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ "ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ" ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬੰਗਾਲੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੇਕਨਾਫ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਖਾਈਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।"

ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ, "ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।" 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

